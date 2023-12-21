Шелеметева Авдотья Мосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Авдотья Мосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шелеметев Егор Евстафьевич

Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Евстафьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрёна Евстафьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шелеметев Родион Евстафьевич

Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Евстафий Иванович

Смерть
Неизвестно
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