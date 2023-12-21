Шелеметева Авдотья Мосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шелеметев Егор Евстафьевич
Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Евстафьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрёна Евстафьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шелеметев Родион Евстафьевич
Отец ребёнка: Шелеметев Евстафий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно