Фуксова (Мукомолова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуксова (Мукомолова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фуксов Николай

Отец ребёнка: Фуксов Степан

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фуксов Степан

Смерть
Неизвестно
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