Рязанцова (Хохрякова) Устинья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Рублева Матрона Андреева
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1726
Дочь: Репина Анна Андреева
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1728
Дочь: Трапицина Дарья Андреева
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Шмелева Елена Андреева
Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772