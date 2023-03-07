Рязанцова (Хохрякова) Устинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Хохрякова) Устинья Яковлева

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Рублева Матрона Андреева

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1726

Дочь: Репина Анна Андреева

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Дочь: Трапицина Дарья Андреева

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Шмелева Елена Андреева

Отец ребёнка: Рязанцов Андрей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Андрей Андреев

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1772
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