Косарев Архип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Архип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1814 г.р.

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СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косарев Ульян

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Косарев Сергей

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Косарев Иван Косарев/

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Косарев Гаврил

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Косарев Евсей

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
Неизвестно