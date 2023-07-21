Косарев Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косарев Ульян
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Косарев Сергей
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Косарев Гаврил
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Косарев Евсей
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно