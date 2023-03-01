Вакурова Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Васильева Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович
Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно