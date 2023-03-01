Вакурова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВакурова Параскева Алексеевна

Вакурова Параскева Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Васильева Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович

Балобаново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуров Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Вакуров Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуров Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
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