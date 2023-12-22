Ческидов Василий Макарович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Ческидов Макар Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ческидов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ческидов Варлам Васильевич
Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ческидова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ческидов Козма Васильевич
Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно