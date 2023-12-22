Ческидов Василий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧескидов Василий Макарович

Ческидов Василий Макарович

Место рождения

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Ческидов Макар Фёдорович

Мать: не указана

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ческидов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ческидов Варлам Васильевич

Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ческидова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ческидов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ческидов Козма Васильевич

Мать ребёнка: Ческидова Аксинья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ческидова Аксинья Даниловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close