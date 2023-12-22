Соловьева (Шаронова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Шаронова) Татьяна

Место рождения

Новосёлки, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.04.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосёлки, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.04.1991

Дочь: Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Соловьев Евгений

Климитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Евгений

Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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