Соловьева (Шаронова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения03.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1991
Дочь: Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Соловьев Евгений
Климитино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Евгений
Стариково, Макарьевский муниципальный район, Костромская область