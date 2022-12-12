Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита

Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Агафья Лазаревна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Илья Никитич

Мать ребёнка: Агафья Лазаревна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федот Никитич

Мать ребёнка: Агафья Лазаревна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Лазаревна

Смерть
Неизвестно
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