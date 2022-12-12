Гусева (Ионова) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Ионова) Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Бобарино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.01.1895

Дата смерти

13.01.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобарино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Деревня Бабарино (Бобарино) затоплена водами Рыбинского водохранилища
Рождение ребёнка
04.10.1918

Дочь: Цапилова Анна Павловна

Отец ребёнка: Гусев Павел Васильевич

Смерть
13.01.1988
Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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