Гусева (Ионова) Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1895
Дата смерти13.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Бабарино (Бобарино) затоплена водами Рыбинского водохранилища
Рождение ребёнка
04.10.1918
Дочь: Цапилова Анна Павловна
Отец ребёнка: Гусев Павел Васильевич
Смерть
13.01.1988
Никольское, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область