Nikitochkin Egor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nikitochkin Egor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Nikitochkin Adam

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Nikitochkin Ivan

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Maria

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Klavdiya

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Olga

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Anna

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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