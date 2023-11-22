Nikitochkin Egor
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Nikitochkin Adam
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Nikitochkin Ivan
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Maria
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Klavdiya
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Olga
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Anna
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно