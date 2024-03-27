Абдуллина (Абдуллина) Мунира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Магадеев Сайфулла Зайнуллович
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
20.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Магадеев Сайфулла Зайнуллович
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Смерть
Неизвестно