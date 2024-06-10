Загорская (Петришина) Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Петришина) Светлана Валерьевна

Место рождения

Очаков, Миколаївська область

Дата рождения

23.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Очаков, Миколаївська область
Бракосочетание
01.07.2016

Муж: Загорский Виталий Анатольевич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.01.2020

Дочь: Загорская Каролина Витальевна

Отец ребёнка: Загорский Виталий Анатольевич

Москва, город федерального значения Москва

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