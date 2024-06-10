Загорская (Петришина) Светлана Валерьевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.2016
Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.01.2020
Дочь: Загорская Каролина Витальевна
Отец ребёнка: Загорский Виталий Анатольевич
Москва, город федерального значения Москва