Бушуев Каллистрат Аксенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радостев Аксен Петров
Мать: не указана
Место жительства
1849 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
переведен в 1849 году (неразборчиво) в деревню Шадрину Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно