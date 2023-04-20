Бушуев Каллистрат Аксенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуев Каллистрат Аксенов

Бушуев Каллистрат Аксенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радостев Аксен Петров

Мать: не указана

Место жительства
1849 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
переведен в 1849 году (неразборчиво) в деревню Шадрину Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Смерть
Неизвестно