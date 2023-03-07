Акулина Егорова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1850
Муж: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Анфим Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
01.04.1855
Дочь: Марья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Колонин Василий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Акулина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Георгий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Федотов
Смерть
Неизвестно