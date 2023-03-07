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Акулина Егорова

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
08.10.1850

Муж: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Анфим Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Дочь: Марья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Колонин Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Акулина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Георгий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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