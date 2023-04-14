Ганин Иван Никитович
Место рождениядеревня Андреевка, Балтайский район, Саратовская область
Дата рождения18.12.1923
Дата смерти1977
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923
Отец: Ганин Никита Сергеевич
Мать: Ганина Ольга Сергеевна
деревня Андреевка, Балтайский район, Саратовская область
Бракосочетание
27.11.1948
Рождение ребёнка
?.03.1950
Дочь: Ганина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ганина Еликанида Митрофановна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Ганина Еликанида Митрофановна
Смерть
1977