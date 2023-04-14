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Ганин Иван Никитович

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Место рождения

деревня Андреевка, Балтайский район, Саратовская область

Дата рождения

18.12.1923

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1923

Отец: Ганин Никита Сергеевич

Мать: Ганина Ольга Сергеевна

деревня Андреевка, Балтайский район, Саратовская область
Бракосочетание
27.11.1948

Жена: Ганина Еликанида Митрофановна

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1950

Дочь: Ганина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ганина Еликанида Митрофановна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Ганин Валентин Иванович

Мать ребёнка: Ганина Еликанида Митрофановна

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
1977
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