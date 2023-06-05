Кремер Иван Иванович
Место рожденияСамарская губ, Новоузенская уезд, Ровенская волость, с. Ровное (Зельман)
Дата рождения1859
Дата смерти08.03.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Самарская губ, Новоузенская уезд, Ровенская волость, с. Ровное (Зельман)
Рождение ребёнка
10.06.1909
Сын: Кремер Константин Иванович
Мать ребёнка: Пауль Маргарита Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1921
Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Кремер Иван Иванович, занимался в компании с родственниками и знакомыми бизнесом, связанным с продовольствием, был приказчиком у крупного купца (отец был служащим-приказчиком хлебной фирмы Дегтяревых)... Показать все