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Кремер Иван Иванович

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Место рождения

Самарская губ, Новоузенская уезд, Ровенская волость, с. Ровное (Зельман)

Дата рождения

1859

Дата смерти

08.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Kramer Johannes Матиасович

Мать: Мюллер Каролина Иогановна

Самарская губ, Новоузенская уезд, Ровенская волость, с. Ровное (Зельман)
Рождение ребёнка
10.06.1909

Сын: Кремер Константин Иванович

Мать ребёнка: Пауль Маргарита Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауль Маргарита Яковлевна

Смерть
08.03.1921
Ровное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Кремер Иван Иванович, занимался в компании с родственниками и знакомыми бизнесом, связанным с продовольствием, был приказчиком у крупного купца (отец был служащим-приказчиком хлебной фирмы Дегтяревых)... Показать все