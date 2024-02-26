Леонов Иван Ильин (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти03.11.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Бракосочетание
15.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Евдокея Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Дарья Леонова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Иринья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Дарья Леонова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Дарья Леонова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Леонова Анисья Афанасьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
03.11.1867 ст.
Причина смерти: чахотка