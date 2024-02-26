Леонов Иван Ильин (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Иван Ильин (Ич)

Леонов Иван Ильин (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

03.11.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Леонов Илья Афанасьев (Ич)

Мать: Леонова Анисья Петрова (Вна)

Бракосочетание
15.10.1822 ст.

Жена: Леонова Дарья Леонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Евдокея Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Дарья Леонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Иринья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Дарья Леонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Дарья Леонова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Леонова Анисья Афанасьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Анисья Афанасьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
03.11.1867 ст.
Причина смерти: чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close