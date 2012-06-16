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Козлова Анастасия Никитовна
Козлова Анастасия Никитовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.06.2012
Пол
Женский
Отец
Козлов Никита
Мать
Козлова (Богданова) Галина Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2012
Отец:
Козлов Никита
Мать:
Козлова Галина Николаевна
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