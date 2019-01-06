Архипова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1924
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр
Рождение ребёнка
02.02.1930
Сын: Архипов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Архипов Александр
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Александр
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Александр
Рождение ребёнка
?.12.1939
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архипов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Александровна
Отец ребёнка: Архипов Александр
Смерть
Неизвестно