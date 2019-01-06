Архипова Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1924

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр

Рождение ребёнка
02.02.1930

Сын: Архипов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Архипов Александр

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр

Рождение ребёнка
?.12.1939

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Александровна

Отец ребёнка: Архипов Александр

Смерть
Неизвестно
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