Зазулина Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смерти23.05.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: Андрей
Мать: мать андреевых
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Зазулин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Зазулин Никандр Алексеевич
Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Зазулин(ильин По Метрике О Браке) Макар Алексеев
Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Зазулин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1854
Причина смерти: Чахотка | ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855