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Зазулина Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

23.05.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Андрей

Мать: мать андреевых

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Зазулин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Зазулин Никандр Алексеевич

Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Зазулин(ильин По Метрике О Браке) Макар Алексеев

Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Зазулин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Зазулин Алексей Ильин

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зазулин Алексей Ильин

Смерть
23.05.1854
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Чахотка | ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
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