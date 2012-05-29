Совостьянов Демид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСовостьянов Демид

Совостьянов Демид

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЖS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2012

Отец: Совостьянов Максим

Мать: Совостьянова Жанна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close