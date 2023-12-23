Кобелева Наталия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева Наталия Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
06.12.1896 ст.
Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 62
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобелев Диомид Алексеев

Смерть
Неизвестно
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