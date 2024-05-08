Иванов Вячеслав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1955

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1955

Отец: Иванов Алексей Иванович

Мать: Трофимова Анисия Трофимовна

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