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Иванов Вячеслав Алексеевич
Иванов Вячеслав Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1955
Пол
Мужской
Отец
Иванов Алексей Иванович
1908 г.р.
Мать
Трофимова Анисия Трофимовна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1955
Отец:
Иванов Алексей Иванович
Мать:
Трофимова Анисия Трофимовна
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