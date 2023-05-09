Мясова (Покровская) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясова (Покровская) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясова Камила Михайловна

Отец ребёнка: Мясов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мясов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясов Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно