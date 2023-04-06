Гаврилова (Тютёва) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Тютёва) Мария Даниловна

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Место рождения

Куштунга, Троицкий уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

14.03.1899

Дата смерти

30.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899

Отец: Тютёв Данила

Мать: не указана

Куштунга, Троицкий уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Гаврилов Михаил

Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Гаврилов Леонид

Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1927

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1940

Дочь: Суровых Нина

Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич

Смерть
30.05.1993
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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