Гаврилова (Тютёва) Мария Даниловна
Место рождения
Дата рождения14.03.1899
Дата смерти30.05.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1899
Отец: Тютёв Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Гаврилов Михаил
Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Гаврилов Леонид
Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.1927
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1940
Дочь: Суровых Нина
Отец ребёнка: Гаврилов Пётр Николаевич
Смерть
30.05.1993
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область