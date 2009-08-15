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Вольман Владимир Романович
Вольман Владимир Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.2009
Пол
Мужской
Отец
Вольман Роман Владимирович
Мать
Новикова Марина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2009
Отец:
Вольман Роман Владимирович
Мать:
Новикова Марина Александровна
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