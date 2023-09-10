Юдаков Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдаков Семен

Юдаков Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдакова Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юдакова Анна Никитична

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдакова Анна Никитична

жили с мужем в Москве, Ховрино
Смерть
Неизвестно
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