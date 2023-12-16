Дмитриенко Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.07.1890 ст.

Дочь: Обронова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриенко Иван Яковлевич

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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