Дмитриенко Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.07.1890 ст.
Дочь: Обронова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриенко Иван Яковлевич
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно