(Naryshkina) Praskovia Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Naryshkina) Praskovia Ivanovna

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Место рождения

Russia

Дата рождения

21.10.1729

Пол

Женский

Отец

1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1729

Отец: Naryshkin Ivan Ivanovich

Мать: не указана

Russia
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