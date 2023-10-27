Хмельницкая (Штумп) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугар Владимир Елеусович
Мать: Кребс Лилия Робертовна
Рождение ребёнка
28.09.2009
Сын: Хмельницкий Мирослав Владимирович
Отец ребёнка: Хмельницкий Владимир Феликсович
Рождение ребёнка
20.07.2011
Дочь: Хмельницкая Ангелина Владимировна
Отец ребёнка: Хмельницкий Владимир Феликсович
Бракосочетание
18.09.2018
Муж: не указан
Казахстан Акмолинская область п.Бестобе
Бракосочетание
Неизвестно