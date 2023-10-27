Хмельницкая (Штумп) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкая (Штумп) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугар Владимир Елеусович

Мать: Кребс Лилия Робертовна

Рождение ребёнка
28.09.2009

Сын: Хмельницкий Мирослав Владимирович

Отец ребёнка: Хмельницкий Владимир Феликсович

Рождение ребёнка
20.07.2011

Дочь: Хмельницкая Ангелина Владимировна

Отец ребёнка: Хмельницкий Владимир Феликсович

Бракосочетание
18.09.2018

Муж: не указан

Казахстан Акмолинская область п.Бестобе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмельницкий Владимир Феликсович

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