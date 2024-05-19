Баяндин Максим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Баяндин Ефим Гаврилович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Баяндина Фёкла Максимовна
Мать ребёнка: Гликерия
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно