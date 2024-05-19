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Баяндин Максим Ефимович

Место рождения

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Баяндин Ефим Гаврилович

Мать: Никулина Татьяна Фокиевна

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Баяндина Фёкла Максимовна

Мать ребёнка: Гликерия

Макарово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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