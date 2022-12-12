Ольховиков Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1971
Бракосочетание
27.11.1993
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.1998
Сын: Ольховикова Егор Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2005
Дочь: Ольховикова Алиса Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности