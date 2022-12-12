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Ольховиков Сергей Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1971

Отец: Ольховиков Вячеслав Ефимович

Мать: Ольховикова Любовь Тихоновна

Бракосочетание
27.11.1993

Жена: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.09.1998

Сын: Ольховикова Егор Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.04.2005

Дочь: Ольховикова Алиса Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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