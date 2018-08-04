Немытова (Криушова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немытова (Криушова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1933

Дата смерти

04.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1933

Отец: Криушов Пётр Семёнович

Мать: Криушова Анна Павловна

Рождение ребёнка
15.01.1955

Дочь: Решетова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Антропов Леонид Иванович

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
04.08.2018
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