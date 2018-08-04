Немытова (Криушова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1933
Дата смерти04.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1933
Отец: Криушов Пётр Семёнович
Мать: Криушова Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.01.1955
Дочь: Решетова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Антропов Леонид Иванович
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
04.08.2018