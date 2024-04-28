Рыжаков Максим Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжаков Максим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжаков Александр Максимович

Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Никитина (Рыжакова) Васса Максимовна

Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рыжаков Василий Максимович

Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Волкова (Рыжакова) Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
07.02.1895

Дочь: Власова (Рыжакова) Мария Максимовна

Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна

Смерть
1920
Княжево, Авдотьинская волость, Шуйский уезд

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