Рыжаков Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжаков Александр Максимович
Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Никитина (Рыжакова) Васса Максимовна
Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рыжаков Василий Максимович
Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Волкова (Рыжакова) Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
07.02.1895
Дочь: Власова (Рыжакова) Мария Максимовна
Мать ребёнка: Рыжакова Евдокия Гавриловна
Смерть
1920
Княжево, Авдотьинская волость, Шуйский уезд