Красных (Бокачёва) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1949
Дата смерти26.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949
Отец: Бокачёв Павел Семенович
Мать: Бокачёва Нина Гавриловна
Работа или профессия
С 01.09.1966 по 18.11.1966
Детские ясли № 31 ст. Ново-Александровка ДВЖС Должность: рабочая по кухне
Работа или профессия
С 19.11.1966 по 14.04.1967
Сахалинская государственная сельхоз опытная станция Должность: санитарка
Работа или профессия
С 15.04.1967 по 07.04.1975
Детский сад № 1 п. Новоалександровка Должность: воспитатель
Бракосочетание
28.02.1970
Рождение ребёнка
23.04.1971
Дочь: Полицковая Галина Владимировна
Отец ребёнка: Красных Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1974
Сын: Красных Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Красных Владимир Михайлович
Работа или профессия
С 02.09.1975 по 14.11.1975
Детский сад № 84 СтройТреста в г. Комсомольск-на-Амуре Должность: воспитатель
Работа или профессия
С 14.11.1977 по 10.10.1978
Детский сад № 39 Должность: воспитатель
Работа или профессия
С 01.06.1979 по 16.10.1979
Детский сад № 84 СтройТреста № 6 г. Комсомольска-на-Амуре Должность: воспитатель
Работа или профессия
С 16.10.1979 по 18.12.1980
ЖПЭТ-2 Должность: паспортистка
Работа или профессия
С 11.01.1981 по 31.08.1981
Завод «Амурлитмаш» г. Комсомольска-на-Амуре Должность: техник-конструктор
Работа или профессия
С 21.10.1983 по 22.01.1984
Детская поликлиника № 2 Должность: регистратор
Работа или профессия
С 22.01.1984 по 07.02.2000
Комсомольская-на-Амуре централизированная система детских библиотек им. М. Горького Должность: заведующая филиалом библиотеки № 4
Работа или профессия
С 18.01.2002 по 01.01.2003
Улан-Удэнский Локомотивовагоноремонтный завод ВСЖД г. Улан-Удэ Республики Бурятии Должность: сторож (вахтёр)
Смерть
26.09.2015