Красных (Бокачёва) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных (Бокачёва) Валентина Павловна

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Место рождения

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.09.1949

Дата смерти

26.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949

Отец: Бокачёв Павел Семенович

Мать: Бокачёва Нина Гавриловна

Телец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
С 01.09.1966 по 18.11.1966
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Детские ясли № 31 ст. Ново-Александровка ДВЖС Должность: рабочая по кухне
Работа или профессия
С 19.11.1966 по 14.04.1967
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Сахалинская государственная сельхоз опытная станция Должность: санитарка
Работа или профессия
С 15.04.1967 по 07.04.1975
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Детский сад № 1 п. Новоалександровка Должность: воспитатель
Бракосочетание
28.02.1970

Муж: Красных Владимир Михайлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
23.04.1971

Дочь: Полицковая Галина Владимировна

Отец ребёнка: Красных Владимир Михайлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
08.11.1974

Сын: Красных Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Красных Владимир Михайлович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Работа или профессия
С 02.09.1975 по 14.11.1975
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Детский сад № 84 СтройТреста в г. Комсомольск-на-Амуре Должность: воспитатель
Работа или профессия
С 14.11.1977 по 10.10.1978
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Детский сад № 39 Должность: воспитатель
Работа или профессия
С 01.06.1979 по 16.10.1979
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Детский сад № 84 СтройТреста № 6 г. Комсомольска-на-Амуре Должность: воспитатель
Работа или профессия
С 16.10.1979 по 18.12.1980
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
ЖПЭТ-2 Должность: паспортистка
Работа или профессия
С 11.01.1981 по 31.08.1981
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Завод «Амурлитмаш» г. Комсомольска-на-Амуре Должность: техник-конструктор
Работа или профессия
С 21.10.1983 по 22.01.1984
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Детская поликлиника № 2 Должность: регистратор
Работа или профессия
С 22.01.1984 по 07.02.2000
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Комсомольская-на-Амуре централизированная система детских библиотек им. М. Горького Должность: заведующая филиалом библиотеки № 4
Работа или профессия
С 18.01.2002 по 01.01.2003
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Улан-Удэнский Локомотивовагоноремонтный завод ВСЖД г. Улан-Удэ Республики Бурятии Должность: сторож (вахтёр)
Смерть
26.09.2015
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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