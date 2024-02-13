Егоров Александр Михайлович
Место рожденияКурганская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1946
Дочь: Камаева (Егорова) Раиса Хасановна или Александровна
Мать ребёнка: Хасанова Гульзифа Карямовна
Узбекская ССР, Сырдарьинская область, г.Гулистан (до 1961 года г.Мирзачуль) колхоз имени Ленина