Егоров Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Михайлович

Место рождения

Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1946

Дочь: Камаева (Егорова) Раиса Хасановна или Александровна

Мать ребёнка: Хасанова Гульзифа Карямовна

Узбекская ССР, Сырдарьинская область, г.Гулистан (до 1961 года г.Мирзачуль) колхоз имени Ленина

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