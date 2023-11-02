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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович
Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно