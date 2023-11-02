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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Мальцев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Мальцев Алексей Павлович

Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Развод
Неизвестно

Муж: Мальцев Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Алексей Павлович

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