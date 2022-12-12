Феодосия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Афанасий Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Петрович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Петрович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Тимофей Дементьевич

Отец ребёнка: Дементий Петрович

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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