Феодосия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Афанасий Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Петрович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Петрович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тимофей Дементьевич
Отец ребёнка: Дементий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно