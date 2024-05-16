Ковалева (Останина) Галина Петровна 14.08.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковалева (Останина) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1963

Отец: Останин Петр Николаевич

Мать: (Останина) Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кудымкар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кудымкар
Смерть
Неизвестно

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