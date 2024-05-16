Ковалева (Останина) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Кудымкар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Кудымкар
Смерть
Неизвестно