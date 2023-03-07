Обухов Артемий (Артюшка) Семенов
Место рожденияпоч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Обухов Семен (Сенка) Тимофеев
Мать: не указана
поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Костяевской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678