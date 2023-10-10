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(Демчан) Анисия Ивановна

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

01.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888 ст.

Отец: Демчан Иван Варфоломеевич

Мать: Демчан Параскева Петровна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
01.12.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Варфоломеев Демчан и законная жена его Параскева Петрова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный солдат Арсений Домианов Дутка и крестьянк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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