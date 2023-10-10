(Демчан) Анисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888 ст.
Крещение
01.12.1888 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Иван Варфоломеев Демчан и законная жена его Параскева Петрова, оба православного вероисповедания Восприемники: побилетный солдат Арсений Домианов Дутка и крестьянк... Показать все
Смерть
Неизвестно