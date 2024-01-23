Леденцова Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденцова Олимпиада

Леденцова Олимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Варсанофьевна

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Варсанофьевна

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Варсанофьевна

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Кристина Варсанофьевна

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Рождение ребёнка
21.05.1895

Сын: Леденцов Константин Варсонофьевич

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Рождение ребёнка
14.09.1905

Сын: Леденцов Александр Варсанофьевич

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Леденцов Павел Варсанофьевич

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Рождение ребёнка
1914

Сын: Леденцов Петр Варсанофьевич

Отец ребёнка: Леденцов Варсанофий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.