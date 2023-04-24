Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Трушников Олег Иванович
Трушников Олег Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трушников Иван Иванович
1931 г.р.
Мать
Трушникова Евдокия Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Трушников Иван Иванович
Мать:
Трушникова Евдокия Максимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь