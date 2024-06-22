Терещенко Максим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1982
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.2004
Дочь: (Терещенко) Елена Максимовна
Мать ребёнка: Терещенко (Мубаракшина) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
10.02.2004
Дочь: (Терещенко) Евгения Максимовна
Мать ребёнка: Терещенко (Мубаракшина) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
28.11.2021
Сын: Терещенко Александр Максимович
Мать ребёнка: Терещенко (Мубаракшина) Татьяна Анатольевна