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Гонта (Лушний) Текля Андреевна
Гонта (Лушний) Текля Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лушний Андрей
Мать
Лушний (Федчишина) Фросиния Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лушний Андрей
Мать:
Лушний Фросиния Николаевна
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