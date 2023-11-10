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Мурашкин Владимир
Мурашкин Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мурашкин Андрей
1899 г.р.
Мать
Мурашкина Мария
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Мурашкин Андрей
Мать:
Мурашкина Мария
Смерть
Неизвестно
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