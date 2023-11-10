Мурашкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Мурашкин Андрей

Мать: Мурашкина Мария

Смерть
Неизвестно
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