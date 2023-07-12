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Михеев Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1961

Отец: Михеев Виктор Васильевич

Мать: Михеева Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1984

Сын: Михеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Михеева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михеева Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Наталья Ивановна