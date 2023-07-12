Михеев Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1961
Рождение ребёнка
23.03.1984
Сын: Михеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Михеева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михеева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Наталья Ивановна