Бескаравайная Раиса Ивановна
Место рожденияпоселок Эркен-Шахар,Ногайского района Карачаево-Черкесии
Дата рождения23.09.1937
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1937
поселок Эркен-Шахар,Ногайского района Карачаево-Черкесии
Смерть
1937
Карачаево-Черкесская Республика, Ногайский район, Эркен-Халкское сельское поселение
Родилась в двойне с Петром, умерла в младенчестве.