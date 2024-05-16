Бескаравайная Раиса Ивановна 23.09.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бескаравайная Раиса Ивановна

Место рождения

поселок Эркен-Шахар,Ногайского района Карачаево-Черкесии

Дата рождения

23.09.1937

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1937

Отец: Бескаравайный Иван Васильевич

Мать: Бескаравайная (Тараненко) Анна Спиридоновна

поселок Эркен-Шахар,Ногайского района Карачаево-Черкесии
Смерть
1937
Карачаево-Черкесская Республика, Ногайский район, Эркен-Халкское сельское поселение
Родилась в двойне с Петром, умерла в младенчестве.

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