Козлова Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Фрол Романович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Козлов Олег Фролович

Отец ребёнка: Козлов Фрол Романович

Рождение ребёнка
01.04.1946

Дочь: Ольга Фроловна

Отец ребёнка: Козлов Фрол Романович

Смерть
Неизвестно

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