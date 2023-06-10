Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуськова Карпова Татьяна Дмитриевна

Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.1985

Сын: Гуськов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич