Гуськова Карпова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1985
Сын: Гуськов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Гуськов ВЛАДИМИР Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно